Тръмп отново настоява за контрол над Гренландия и обтяга отношенията с Дания

Доналд Тръмп предизвика ново напрежение с Дания, като заяви, че страната му се нуждае от самоуправляващата се датска територия Гренландия „заради националната си сигурност“. Ден по-рано американският президент назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия. Това предизвика реакцията на Дания, която привика във външното министерство американския посланик в Копенхаген, предаде Нова телевизия.

След завръщането си на поста през януари Тръмп отново лансира идеята от първия си мандат за установяване на контрол над Гренландия, като не изключи използването на сила за тази цел. Дания и Гренландия категорична се противопоставят на тези усилия.

„Нуждаем се от Гренландия за националната сигурност. Населението им е много малко. Те нямат военна защита. Казват, че Дания била там преди 300 години, но съм сигурен, че тогава сме имали наши лодки, разположени там. Гренландия ни е необходима за националната сигурност, а не за минералите, защото имаме толкова много находища и на петрол, а дори имаме повече петрол от всяка друга страна в света”, каза американският лидер.

