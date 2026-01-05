Тръмп отново обърна поглед към Гренландия
"Достатъчно". Така премиерът на Гренландия реагира на подновените заплахи на Доналд Тръмп да анексира автономната датска територия. Йенс Фредерик Нилсен изрази готовност за диалог, но по подходящите канали и при зачитане на международното право. Европейските съюзници на Дания изтъкнаха, че бъдещето на арктическия остров трябва да бъде решавано от неговите жители и отхвърлиха подновените намерения на Тръмп да придобие Гренландия на фона на американската военна операция във Венецуела, посочва БНТ.
Американската военна операция във Венецуела и намерението на Доналд Тръмп да поеме управлението на латиноамериканската страна подновиха опасенията в Копенхаген, че автономната датска територия Гренландия е изправена пред аналогичен сценарий. Американският президент изрази желание да присъедини острова още при първия си мандат, а сега повтаря намерението си.
"Просто казвам следното: Нуждаем се от Гренландия от гледна точка на националната сигурност. И Европейският съюз се нуждае да имаме Гренландия, и те го знаят", каза американският президент.
Лидерът на Гренландия се обяви за край на натиска на Вашингтон.
„Заплахите, натискът и разговорите за анексиране нямат място между приятели. Не се говори така с хора, които многократно са показвали отговорност, стабилност и лоялност“, написа във фейсбук премиерът на страната Йенс-Фредерик Нилсен.
Евросъюзът заяви, че ще се придържа към универсалните си принципи.
„ЕС ще продължи да отстоява принципите на националния суверенитет, териториалната цялост и неприкосновеността на границите, както и Устава на ООН. Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме“, заяви говорителят на ЕК.
Германия изтъкна еднозначно, че Гренландия принадлежи на Дания. Външният министър Йохан Вадефул допусна и роля на НАТО при необходимост.
"Мога да кажа само, че Дания, както и Фарьорските острови са част от Кралство Дания. Дания е член на НАТО и Гренландия по принцип също трябва да бъде защитавана от НАТО. Ако има допълнителни изисквания за подсилване на отбраната на острова, ще трябва да ги обсъдим заедно в рамките на Алианса", каза той.
Подкрепа за суверенитета на Дания и Гренландия изразиха и Швеция, Норвегия, Финландия и Франция. "Не може да има промяна на границите чрез сила", изтъкна официален Париж. Британският премиер заяви, че никой друг освен Гренландия и Дания не трябва да решава бъдещето на острова.
Гренландия с население 57 хиляди жители разполага със значителни полезни изкопаеми и има стратегично местоположение. Вашингтон има своя военна база, а през декември Тръмп назначи свой специален пратеник в територията. През януари миналата година 85 процента от жителите на острова се обявиха против принадлежност към Съединените щати, подобен сценарий подкрепят едва 6 на сто.
