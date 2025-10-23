Тръмп отправи предупреждение към Израел

Снимка: Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел ще загуби „всякаква подкрепа“ от Вашингтон, ако се опита да продължи с анексирането на Западния бряг, съобщава Times of Israel, предава БТА.

В интервю за списание Time от 15 октомври Тръмп коментира позицията си относно членове на израелската коалиция, които настояват за анексиране на целия Западен бряг или на части от него:

„Това няма да се случи. Няма да се случи, защото дадох дума на арабските страни. Израел ще загуби цялата си подкрепа от Съединените щати, ако това се случи.“

Той добави, че е накарал премиера Бенямин Нетаняху да спре войната срещу Хамас в Газа, която иначе е можела да продължи години наред:

„Казах на Биби: 'Не можеш да се бориш със света. Можеш да водиш индивидуални битки, но светът е срещу теб. А Израел е много малко място в сравнение със света.' Знаете ли, аз го спрях, защото войната просто щеше да продължи, и всички се обединиха, когато го направих.“

Тръмп коментира и неуспешния удар срещу лидерите на Хамас в Катар, който определи като „грешка“ и „ужасна“, но според него инцидентът е създал импулс към сключването на сделката за прекратяване на огъня:

„Когато той направи тази тактическа грешка, това обърка всички, но всъщност ни обедини и накара всички да направят това, което трябваше.“

