Тръмп пита за основанията на Дания да притежава Гренландия

Гренландските власти заявиха, че островът няма да се огъне под натиска на президента Доналд Тръмп и заплахите му да наложи мита. По-рано Тръмп обвърза аспирациите си към Гренландия с факта, че норвежкият Нобелов комитет не му е присъдил Нобеловата награда за мир.

Американският президент Доналд Тръмп е информирал с писмо норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, че вече не се чувства "длъжен да мисли единствено за мира", след като норвежкият Нобелов комитет не му е присъдил Нобеловата награда за мир.

Тръмп изтъква, че Дания не може да защити "тази територия" от Русия или Китай и поставя въпроса на какви основания именно Дания има право да притежава острова.

"Няма никакви документи на хартия за това, а единствено се знае, че един кораб е акостирал там преди години. Но и наши кораби спират на пристанищата там", пише американският президент в писмото до норвежкия премиер. Тръмп изтъква още, че самият той е направил много повече за НАТО, отколкото който и да било друг от основаването му досега и е време Алиансът да направи нещо за Съединените щати.

В платформата си "Трут соушъл" Тръмп написа още:

"От 20 години НАТО предупреждава Дания, че трябва да отстрани руската заплаха за Гренландия. За жалост, Дания е неспособна да направи каквото и да било по въпроса."

Премиерът на Гренландия Йенс Фредрик-Нийлсен заяви, че островът няма да се огъне под натиска на Вашингтон.

"Последните изявления на Съединените щати и заплахите за мита не променят позицията ни. Твърдо сме за диалог, уважение и спазване на международните закони," подчертава Нийлсен.

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре окачестви като "неприемливо" обявеното намерение на американския президент Доналд Тръмп да въведе мита за осемте европейски държави, които се обявиха против опитите му да наложи американски контрол върху Гренландия.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа трябва да отстоява позицията си, но и да избягва ескалация на търговската война.

Френският президент Еманюел Макрон призова Брюксел да предприеме твърди действия в отговор на заплахите на Тръмп, а според италианската премиерка Джорджа Мелони може би става дума за неразбирателство и трябва да се започне диалог за решаване на спора.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че толкова сериозен въпрос може да бъде разглеждан само чрез спокойни дискусии и подчерта, че всяко решение за бъдещия статут принадлежи само на народите на Гренландия и Кралство Дания, отбелязва БТА.

