Тръмп подписа указ за марихуаната

Снимка: Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който се предвижда прекласифициране на марихуаната като по-малко опасно вещество, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че по този начин се отварят нови възможности за медицински изследвания.

Промяната ще извади марихуаната от настоящата ѝ класификация като наркотик от Списък 1, в който фигурират още наркотици като хероин и ЛСД. Вместо това канабисът ще бъде включен в Списък 3, заедно с вещества като кетамин и някои анаболни стероиди, допълва БТА.

Прекласифицирането от Агенцията за борба с наркотиците няма да направи марихуаната законна за развлекателна употреба в цялата страна, но може да промени начина, по който тя се регулира, и да намали значителната данъчна тежест за индустрията в областта на търговията с канабис.

Подобна стъпка беше предложена и от Министерството на правосъдието при предшественика на Тръмп – демократа Джо Байдън, който също подкрепяше прекласифицирането на марихуаната като вещество от Списък 3. За разлика от Байдън обаче, Тръмп не получи открита подкрепа от цялата си партия. Някои републиканци се обявиха против каквито и да било промени и призоваха за запазване на сегашния режим.

Много американски щати вече са легализирали употребата на марихуана за развлекателни цели за възрастни или я разрешават за медицински цели. Федералното законодателство обаче остава по-строго, което означава, че хората все още могат да бъдат подложени на федерално наказателно преследване.

Проучване на института "Галъп" показва, че все повече американци подкрепят по-либерален подход: подкрепата за легализацията на марихуаната е нараснала от едва 36% през 2005 г. до 68% миналата година.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!