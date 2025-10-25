Тръмп поиска Китай да помага

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия, предаде Ройтерс.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет "Еър форс уан". "Бих искал да видя Китай да ни помага".

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!