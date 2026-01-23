Тръмп поиска НАТО да задейства член 5 за защита на САЩ по границата с Мексико: Съмнявам се, че ще ни защитят

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови атаките си срещу НАТО, поставяйки под въпрос дали съюзниците биха се притекли на помощ на Америка, ако се стигне до „крайния тест“ за взаимна отбрана. В интервю за „Фокс нюз“ той заяви, че не е сигурен, че Алиансът ще бъде „там за нас“, а паралелно с това припомни участието на партньорите във войната в Афганистан, твърдейки, че чуждите войски са стояли „малко встрани“ от фронтовата линия, предаде БТА.

В публикация в Truth Social Тръмп стигна още по-далеч, като предложи НАТО да бъде „подложено на изпитание“ чрез активиране на член 5, но не заради външна атака, а за охрана на южната граница на САЩ и борба с „по-нататъшни нашествия на нелегални имигранти“. По думите му това би освободило ресурси на граничния патрул за други задачи.

Член 5 – клаузата за колективна отбрана – е активиран само веднъж в историята на НАТО, след терористичните атаки на 11 септември 2001 г., когато съюзниците подкрепиха САЩ и впоследствие изпратиха контингенти в Афганистан. По данни, цитирани в международни медии, във войната загиват над 1000 военнослужещи от държави, които не са САЩ.

Коментарите на Тръмп предизвикаха остра реакция в Европа, включително критики, че сравненията за Афганистан подценяват жертвите и приноса на съюзническите армии.

