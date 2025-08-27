Тръмп поиска Сорос и синът му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Сорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и синът му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Деветдесет и пет годишният Джордж Сорос и "неговата група психопати причиниха огромни вреди на нашата страна!", добави Тръмп, без да даде повече подробности, предаде БТА.

Роденият в Унгария милиардер беше обвинен от критиците си, че е финансирал протести, прераснали в безредици, работил е за сваляне на правителството на САЩ и е създал миграционна криза в Европа.

По време на протестите в Лос Анджелис срещу репресивната антимиграционна политика на Тръмп през юни потребители в консервативните социални медии твърдяха, че тези демонстрации са подкрепяни от неправителствени организации, свързани с Джордж Сорос.

Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са "възмутителни неверни", заяви фондацията "Отворено общество", цитирана от Франс прес.

"Тези обвинения са възмутителни и неверни. Фондациите от "Отворено общество" не подкрепят и не финансират насилствени протести", каза в изявление пред АФП говорител на филантропичната империя, създадена от Сорос.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!