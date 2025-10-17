реклама

Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом

17.10.2025 / 21:02 1

стоп кадър: Ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом в 13:25 ч. местно време (20:25 ч. българско) днес, посрещнат от военнослужещи от американската армия, държащи държавни знамена, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това е четвъртата среща между Зеленски и Тръмп, които се опитват да намерят решение на войната на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.

Тръмп разговаря вчера по телефона с руския лидер Владимир Путин и планира да се срещне с него след около две седмици в Будапеща в Унгария.

 

0
0
cron1 (преди 6 минути)
Рейтинг: 127219 | Одобрение: -17151
Зеленият е голям смешник - що за президент, ходи на официални срещи със суитчър...:'(:errm:Болест
Марио Кроненберг

