Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом в 13:25 ч. местно време (20:25 ч. българско) днес, посрещнат от военнослужещи от американската армия, държащи държавни знамена, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това е четвъртата среща между Зеленски и Тръмп, които се опитват да намерят решение на войната на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.

Тръмп разговаря вчера по телефона с руския лидер Владимир Путин и планира да се срещне с него след около две седмици в Будапеща в Унгария.

