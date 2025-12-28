Тръмп посрещна Зеленски за преговори в Маями; заяви че Русия и Украйна искат мир

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че както украинският лидер Володимир Зеленски, така и руският държавен глава Владимир Путин наистина искат мир, като приветства пристигналия в имението му в щата Флорида „смел украински лидер“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Двамата лидери искат това да приключи“, заяви Тръмп в началото на срещата в Мар-а-Лаго. Преди Зеленски да пристигне, Тръмп разговаря с Путин по телефона повече от час и планира да говори с него отново скоро след това.

Поздравявайки Зеленски, Тръмп каза за него: „Този ​​господин е работил много усилено и е много смел, а и неговият народ е много смел.“

Зеленски, застанал до Тръмп, заяви, че ще обсъдят териториалните отстъпки, които се приемат за червена линия за страната му. Той допълни, че неговият екип за преговорите и този на Тръмп „са обсъдили как да се движат стъпка по стъпка и да се доближат до мира“ и ще продължат да го правят на срещата.

Съветникът на Кремъл по външните работи Юрий Ушаков заяви по-рано днес, че телефонният разговор е бил иницииран от американска страна, продължил е повече от час и е бил „приятелски, доброжелателен и делови“. Ушаков допълни, че Тръмп и Путин са се съгласили да говорят отново скоро след срещата в Маями.

Зеленски, който пристигна в Маями сутринта, заяви, че двамата с Тръмп планират да обсъдят споразуменията за сигурност и икономиката. Той допълни, че ще повдигне „териториални въпроси“, тъй като Москва и Киев остават в ожесточен спор относно съдбата на източния украински регион Донбас.

АП отбелязва, че срещата на Тръмп и Зеленски подчертава очевидния напредък, постигнат от преговорния екип на Тръмп през последните седмици, докато страните обмениха проекти на мирни планове и продължиха да оформят предложение за прекратяване на боевете. Зеленски заяви пред репортери в петък, че 20-точковият проект на предложение, обсъден от преговарящите, е „готов на около 90%“ – повтаряйки цифрата и оптимизма, които американските представители изразиха, когато се срещнаха със Зеленски в Берлин по-рано този месец.

