Тръмп постави ултиматум на Куба

11.01.2026 / 16:03 4

Кадър Ютуб

Търпението на американския държавен глава към Куба се изчерпва.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Куба, като я призова да „сключи сделка“ или да се изправи пред неуточнени последици, заявявайки, че доставките на венецуелски петрол и финансови средства за Хавана ще бъдат прекратени.

„Куба живееше в продължение на много години с големи количества ПЕТРОЛ и ПАРИ от Венецуела. В замяна Куба предоставяше „охранителни услуги“ на последните двама венецуелски диктатори, НО ВЕЧЕ НЕ! Повечето от тези кубинци са МЪРТВИ от нападението на САЩ миналата седмица и Венецуела вече не се нуждае от защита от бандитите и изнудвачите, които ги държаха за заложници толкова години. Венецуела сега има Съединените американски щати, най-мощната армия в света, за да я защитава, и ние ще го направим. Аз им предлагам да сключат сделка, ПРЕДИ да е станало твърде късно“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social, цитиран и от БГНЕС.

0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 170773 | Одобрение: 18563
Почна да се олива,тоя път може да не се размине само с ухото!!!:devil::devil::devil:
1
0
kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 558325 | Одобрение: 105860
Да видим кога на Оранжевия ще му свършат батериите....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Серж (преди 27 минути)
Рейтинг: 231562 | Одобрение: 46477
Все повече заприличва на Хитлер!...
1
0
уйчо (преди 30 минути)
Рейтинг: 122078 | Одобрение: 6853
Болен мозък, психясъл изрод. Рептил изоглавен, дано пукнеш по скоро.

