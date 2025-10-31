Тръмп потвърди, че САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят

стоп кадър: Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им, предава Франс прес.

"Ще извършим опити, да, други страни също го правят. Ако и те го правят, ние също ще постъпим така", заяви американският държавен глава пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1".

На въпрос за какъв вид точно опити става дума, Тръмп отговори: "Няма да кажа. Знам точно какво правим и къде го правим, но и други страни предприемат такива действия, ако те могат, следователно и ние можем.", предаде БТА.

