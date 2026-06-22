Тръмп поздрави победителя на изборите в Колумбия

Американският президент Доналд Тръмп поздрави днес победителя в президентските избори в Колумбия - адвокатът националист Абелардо де ла Есприеля, като отбеляза, че няма търпение да работи заедно с него за изграждане на тесни връзки между двете държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно Иван Сепеда, кандидатът на колумбийската левица, който загуби с малка разлика на втория тур на президентските избори, призова днес привържениците си да запазят спокойствие след насилието, което съпътстваше митингите срещу победата на кандидата на крайната десница Де ла Есприеля, посочва Франс прес.

"Искам да отправя сърдечен призив за хладнокръвие и спокойствие", заяви Иван Сепеда на пресконференция, като подчерта, че всяка демонстрация трябва "да остане строго в границите на спокойствието и мирната мобилизация".

След обявяването на резултатите вчера вечерта митингите в Богота и в Кали, третия по големина град в страната, прераснаха в сблъсъци с полицията. Бяха подпалени барикади, което доведе до разпръсването на множеството от полицията за борба с масовите безредици с помощта на сълзотворен газ. Сепеда все още не е признал поражението си, като изчаква приключването на преброяването.

Въпреки това с 49,7 процента от гласовете срещу 48,7 процента за левия сенатор, милионерът адвокат Де ла Есприеля, почитател на популистките президенти Наиб Букеле от Салвадор и Хавиер Милей от Аржентина, и подкрепян от Доналд Тръмп, има преднина от 250 000 гласа, която не може да бъде наваксана от съперника му. Официалното обявяване на резултатите се очаква в сряда.

Редактор "Екип на Петел",

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