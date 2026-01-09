Тръмп пред „Ню Йорк таймс“: Моята моралност е единственото ми ограничение, нямам нужда от международното право

Кадър Youtube

В интервю за „Ню Йорк таймс“ президентът на САЩ Доналд Тръмп направи безпрецедентно изявление относно обхвата на своите правомощия като главнокомандващ. Според него властта му е ограничена единствено от „собствената му моралност“, като той отхвърля международното право и други регулации, които биха могли да възпрепятстват използването на военна сила за нападения, нахлувания или принуда в световен мащаб.

Запитан дали съществуват някакви граници на глобалната му власт, Тръмп отговаря директно: „Да, има едно нещо. Моята собствена моралност. Моят собствен ум. Това е единственото нещо, което може да ме спре.“ Президентът добавя категорично: „Нямам нужда от международното право“, като същевременно уточнява: „Не искам да наранявам хората“.

На въпрос дали администрацията му все пак трябва да спазва международните норми, държавният глава отговаря утвърдително с „Да“, но веднага пояснява, че той лично ще действа като арбитър, когато става дума за ограничения, засягащи Съединените щати. „Зависи как дефинирате международното право“, коментира той.

Изданието посочва, че тази позиция представлява най-откровеното признание на Тръмп до момента за неговия мироглед, в чийто център стои убеждението, че националната мощ, а не договорите и конвенциите, е решаващият фактор при сблъсъка на сили, посочва Евроком. Той допуска съществуването на някои вътрешни ограничения, въпреки че следва твърда стратегия срещу институциите, които не одобрява, и срещу политическите си опоненти, включително чрез разполагане на Националната гвардия в градовете въпреки несъгласието на местните власти.

„Ню Йорк таймс“ отбелязва, че по време на разговора Тръмп е звучал по-уверен от всякога. Той изтъква като успехи удара срещу ядрената програма на Иран (държейки на бюрото си макет на използваните бомбардировачи B-2) и бързината, с която е „обезглавил венецуелското правителство миналия уикенд“. Президентът разкрива и амбициите си спрямо Гренландия, която е под контрола на съюзника в НАТО – Дания.

Поставен пред избора кой е по-големият му приоритет – придобиването на Гренландия или запазването на НАТО, Тръмп избягва директен отговор, но признава, че „това може да е въпрос на избор“. Той изразява мнение, че без САЩ в основата си, трансатлантическият алианс е по същество безполезен. Относно интереса си към Гренландия, президентът обяснява: „Защото това е, което според мен е психологически необходимо за успех… Собствеността ти дава неща и елементи, които не можеш да получиш само с подписването на документ.“

Тръмп подчертава, че за разлика от своите предшественици Джоузеф Р. Байдън-младши и Барак Обама, които той критикува, само той е успял да убеди страните членки на Алианса да отделят 5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. „Бях много лоялен към Европа. Свърших добра работа. Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента“, заявява президентът.

В контекста на действията във Венецуела и опасенията, че те могат да послужат като прецедент за Китай спрямо Тайван, Тръмп коментира китайския лидер Си Цзинпин: „Това зависи от него, какво ще прави. Но, знаете ли, аз му казах, че бих бил много недоволен, ако го направи, и не мисля, че ще го направи. Надявам се, че няма да го направи.“

Президентът изразява увереност, че докато той е на власт във Вашингтон, Пекин няма да посмее да атакува Тайван. „Той може да го направи, след като имаме друг президент, но не мисля, че ще го направи, докато аз съм президент“, заключава Тръмп.

