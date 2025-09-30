Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда

Кадър Youtube

САЩ са изправени пред "война отвътре" заради престъпността и имиграцията, заяви Доналд Тръмп. В реч пред безпрецедентно събиране на стотици висши военни офицери, той предупреди, че армията ще бъде въвлечена в акции в редица градове, управлявани от демократите.

Ден след обявяването на плана за Газа, Тръмп заяви, че ще бъде обида за страната му, ако самият той не получи Нобелова награда за мир, съобщава БНТ. Президентът често подчертава, че е сложил край на няколко войни.

"Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Ще я дадат на някой, който не е направил нищо. Ще я дадат на някой, който е написал книга за начина на мислене на Доналд Тръмп и какво е необходимо, за да се разрешат войните. Нобеловата награда ще отиде при писател. Ще видим какво ще се случи, но това би било голяма обида за страната ни. Ще ви кажа, че не я искам аз, искам страната да я получи", каза американският президент.

