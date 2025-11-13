Тръмп предлага въвеждането на ипотека с 50-годишен срок на погасяване

Снимка: Пиксабей

Предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за създаване на 50-годишна ипотека като начин за облекчаване на месечните вноски при покупка на жилище предизвика силна реакция сред икономисти и анализатори, отбелязва CNN. Според тях подобен модел може да доведе до икономическа катастрофа, която да застраши не само купувачите, но и цялата ипотечна система в страната.

Тръмп направи предложението през уикенда в публикация в социалните мрежи, описвайки го като възможност за „повишаване на достъпността до собствен дом“ за американците, посочва Дарик.

В момента стандартната ипотека в САЩ е 30-годишна – модел, въведен след Втората световна война, за да стимулира строителството и покупката на жилища. Днес над 90% от всички ипотеки са именно с такъв срок.

Според изчисленията преминаването от 30- към 50-годишна ипотека би намалило месечните плащания с едва около 8%, но би довело до много по-високи общи разходи поради натрупаните лихви и по-високите проценти, които банките биха наложили за толкова дългосрочни заеми.

Финансови експерти предупреждават, че по-голямата част от плащанията ще отиват за лихви през първите две десетилетия, което означава, че купувачите ще трупат собственост изключително бавно. Ако цените на имотите паднат дори леко, собствениците рискуват да се окажат в ситуация, в която дължат повече, отколкото струва жилището им, отбелязва икономистът Греъм Стефан.

Дългосрочните заеми създават допълнителни рискове и за кредиторите. Ако лихвените проценти паднат, клиентите могат да рефинансират и банката да загуби очакваната си печалба, а ако лихвите се повишат, институциите ще останат с нисколихвени кредити за десетилетия напред.

Това прави 50-годишните ипотеки неизгодни и за двете страни – нито банките, нито купувачите имат реална полза.

В момента американското законодателство не допуска т.нар. „квалифицирани ипотеки“ с над 30-годишен срок. За да се въведе 50-годишен заем, биха били нужни законодателни промени, които вероятно ще срещнат силна съпротива в Конгреса.

Експертите прогнозират, че при въвеждането на подобен модел лихвите ще станат значително по-високи, което би обезсмислило целта за по-достъпни жилища.

Икономисти подчертават, че проблемът с достъпността на жилищата не може да бъде решен чрез удължаване на сроковете по заемите. Вместо това те предлагат мерки като:

увеличаване на необлагаемия праг при продажба на основно жилище;

възможност за прехвърляне на вече съществуваща ипотека при покупка на нов дом;

по-гъвкави данъчни стимули за нови купувачи.

Според тях идеята на Тръмп изглежда привлекателна на пръв поглед, но в дългосрочен план може да задълбочи жилищната криза в Съединените щати.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!