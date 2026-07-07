Тръмп пристигна в Анкара за участие в срещата на върха на НАТО

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, където ще участва в двудневната срещата на върха на НАТО, която започва днес, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп беше посрещнат от турския си колега Реджеп Тайип Ердоган на летище "Есенбога" в Анкара, като по-късно ще се състои и приветствена церемония в президентския дворец, информира Анадолската агенция.

След това двамата лидери ще проведат двустранни разговори и среща на ниво делегации, на която ще бъдат обсъдени регионални и международни въпроси.

Очаква се Тръмп и Ердоган да дадат и съвместна пресконференция.

В Анкара президентът на САЩ ще има срещи също така с колегите си от Украйна и Сирия Володимир Зеленски и Ахмед аш Шараа.

Очаква се по време на срещата на върха на НАТО Тръмп да повтори призивите си към европейските съюзници да увеличат разходите за отбраната на своя континент, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!