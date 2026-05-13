Тръмп пристигна в Пекин за ключова среща със Си Цзинпин

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Пекин за ключова среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, насочена към намаляване на дълбокото напрежение между двете съперничещи си суперсили, предаде АФП.

Самолетът Air Force One кацна на международното летище в Пекин след дългия полет от Вашингтон, с което започна първото посещение на американски президент в Китай от близо десетилетие.

Китайският президент Си Цзинпин изпрати високопоставен представител, който да оглави посрещането на американския му колега – вицепрезидента Хан Джън, съобщи „Си Ен Ен”.

Хан е смятан за специален пратеник на Си по дипломатически събития и през миналата година присъства на президентската инаугурация на Доналд Тръмп. Той е бивш член на Постоянния комитет на Политбюро – най-висшия орган за вземане на решения в Китайската комунистическа партия.

Сред официалните лица на място бяха още американският посланик в Китай Дейвид Пардю, китайският посланик в САЩ Сие Фън, както и изпълнителният заместник-министър на външните работи на Китай Ма Джаосю, съобщиха от Белия дом.

Американският президент бе посрещнат и от 300 китайски младежи в еднакви сини и бели униформи, които маршируваха по пистата с китайски знамена, както и от военен почетен караул и военен оркестър.

Си Цзинпин ще приветства официално Доналд Тръмп в четвъртък сутринта местно време, пише БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!