Американският президент Доналд Тръмп пристигна във Великобритания за безпрецедентно второ държавно посещение. Британското правителство организира официално посрещане с червен килим, предаде АФП.

79-годишният републиканец и съпругата му Мелания бяха посрещнати с почетна стража, след като слязоха от Air Force One на летище Станстед край Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време) вчера. Те бяха приветствани първо от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи "Франс прес", цитирани от БГНЕС.

„Ще бъде нещо много голямо“, каза Тръмп пред журналистите по време на полета.

Републиканецът, който отдавна проявява интерес към британската монархия, е първият американски президент, поканен на две държавни визити, след като бе приеман от кралица Елизабет II по време на последния си мандат през 2019 г.

Крал Чарлз III ще бъде домакин на Тръмп в замъка Уиндзор за пищна вечеря и разходка с каляска на 17 септември, преди президентът да се срещне с премиера Киър Стармър в резиденцията му на 18 септември, допълва БТА.

„Чарлз, както знаете, който сега е крал, е мой приятел“, каза Тръмп пред журналисти във Вашингтон. „Той е изключително елегантен джентълмен и представлява страната по най-добрия начин“.

Сигурността по време на визитата е строга, а вечерята в замъка Уиндзор означава, че републиканецът ще бъде далеч от тълпите, като програмата му предвижда да избягва Лондон, където на 17 септември е планиран голям анти-Тръмп протест.

Би Би Си посочва, че президентът и първата дама на САЩ ще прекарат нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Посещението ще бъде белязано от редица тържествени прояви.

