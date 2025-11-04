Тръмп призова евреите в Ню Йорк да не гласуват за кандидата за кмет на демократите

Снимка: Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк да гласуват против кандидата за кмет на Демократическата партия Зохран Мамдани на днешните местни избори в града, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Всеки евреин, който гласува за Зохран Мамдани (...) е глупав човек!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл", твърдейки, че фаворитът в кметската надпревара „мрази евреите“.

Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа.

В последните месеци кандидатът се опита да смекчи напрежението, като публично се представя като твърд противник на антисемитизма, отбелязва АФП.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!