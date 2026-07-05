Тръмп произнесе речта си по повод 250-годишнината на САЩ въпреки заплахата от бури

Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе речта си по повод 250-годишнината на страната въпреки забавянията заради летни гръмотевични бури, съобщи Ройтерс.

Тръмп заяви, че би бил готов да изчака още, ако се наложи. "Няма начин да се откажем или да бъдем спрени", каза той малко след като започна речта си, предаде БТА.

По-рано властите бяха разрешили на събралите се отново да се върнат в откритата зона край Вашингтонския монумент, след като заради опасност от лошо време бяха евакуирани за няколко часа в близки музеи и държавни сгради.

Посетителите чакаха с часове, за да присъстват на събитието, при засилени мерки за сигурност и при екстремни горещини, достигащи 39 градуса. Рекордната гореща вълна доведе до отмяна на няколко парада и други събития в района.

Редактор "Екип на Петел",

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