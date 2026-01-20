Тръмп проведе разговор със сирийския президент

Кадър Х

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди с американския си колега Доналд Тръмп положението на сирийските кюрди, предаде Франс прес, като цитира изявление на неговата канцелария.

Разговорът се проведе ден след сключването на споразумение между Дамаск и кюрдите, включително разпоредби за прекратяване на огъня, предава БТА.

"Двете страни подчертаха необходимостта от гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава:, се посочва в съобщение на президентството. Освен това двамата лидери "потвърдиха важността на запазването на единството и независимостта на сирийската територия".

Двамата лидери са се споразумели и за продължаване на сътрудничеството за борба с "Ислямска държава", отбелязва Ройтерс, като припомня, че напрежението между Дамаск и кюрдите продължи и след подписването на споразумението за интеграция.

