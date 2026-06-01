Тръмп проведе важен разговор със сирийския президент

Американският президент Доналд Тръмп проведе важен телефонен разговор със сирийския си колега Ахмед аш Шараа, съобщава БТА. Двамата обсъдиха подкрепата за сирийската икономика и най-новото развитие на ситуацията в региона, съобщи тази вечер президентската канцелария, цитирана от Ройтерс.

В разговора Шараа заяви, че вдигането на оставащите американски санкции срещу Сирия е съществена стъпка “към съживяване на сирийската икономика“ и привличане на инвестиции, се посочва в изявлението.

