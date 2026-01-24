Тръмп разкри за мистериозно оръжие, използвано за свалянето на Мадуро

кадър: БНТ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Ню Йорк Пост“, че ново тайно оръжие, което той нарича „Дискомбобулаторът“ (бел. ред. - от английския глагол discombobulate, в превод: обърквам), е било от съществено значение по време на американска операция, при която бе заловен венецуелският президент Николас Мадуро.

Тръмп се похвали, че мистериозното оръжие „е направило [вражеското] оборудване неизползваемо“, когато американски хеликоптери са се спуснали над Каракас на 3 януари, за да арестуват Мадуро и съпругата му Силия Флорес по обвинения за трафик на наркотици.

„Дискомбобулаторът“. Не ми е позволено да говоря за него (...) Много бих искал“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет, предаде БГНЕС.

„Те дори не изстреляха ракетите си. Имаха руски и китайски ракети, но нито една не изстреляха. Ние дойдохме, те натиснаха бутоните и нищо не се случи“, добави той.

Президентът коментира оръжието, след като бе попитан за новината от тази седмица, че администрацията на Джо Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, за което се подозира, че е от типа, причинил „синдрома на Хавана“.

Не се знае много за устройството, но тези съобщения последваха разкази от Венецуела, описващи как гардовете на Мадуро са били принудени да коленичат, „кървящи от носа“ и повръщащи кръв.

Един от охранителите на сваления държавен глава разказа, че „изведнъж всички наши радарни системи се изключиха без никакво обяснение“.

„След това видяхме дронове, много дронове, които летяха над нашите позиции. Не знаехме как да реагираме (...) В един момент те изстреляха нещо, не знам как да го опиша. Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре. Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да станем след това оръжие“, добави свидетелят.

63-годишният Мадуро в момента се намира във федерален затвор в Бруклин, където очаква процес по обвинения в наркотероризъм, а бившият му вицепрезидент Делси Родригес изпълнява функциите на временен лидер на Венецуела.

„Имаме отлични отношения с новия президент. Тя е страхотна“, каза Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!