Тръмп разкритикува Джордж Клуни за френското му гражданство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува холивудската звезда Джордж Клуни за това, че е получил френско гражданство заедно със семейството си. Самата Франция също беше подложена на критики заради „плашещата“ си имиграционна политика. Тръмп стигна дотам, че дори спомена предшественика си Джо Байдън в контекста на тази критика.

„Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически прогнозисти на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която за съжаление е в разгара на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото им отношение към имиграцията, подобно на ерата на сънливия Джо Байдън“, написа американският президент в своята социална мрежа Truth Social.

Джордж Клуни получи френско гражданство, след като закупи недвижим имот в страната, предаде Труд.

