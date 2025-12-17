Тръмп разписа за нови големи промени

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави - Буркина Фасо, Лаос, Мали, Нигер, Сирия, Сиера Леоне и Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом и БТА.

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.

