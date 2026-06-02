Тръмп ругае Нетаняху: Ти си луд! Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Всички те мразят. Всички мразят Израел

Пореден спор е избухнал между президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Източници на Axios твърдят, чe Тръмп е бил ядосан на Нетаняху заради ескалацията на Израел в Ливан, затова го е разкритикувал в телефонен разговор, изпълнен с ругатни, цитира БТА

По-рано в понеделник Иран заплаши да се откаже от преговорите със САЩ относно действията на Израел в Ливан.

Според двама американски служители и трети източник, запознат с разговора, Тръмп нарекъл Нетаняху "луд" и го обвинил в неблагодарност. Американският президент също така се противопоставил на плана Израел да удари Бейрут.

Един американски служител заяви, че Тръмп е казал на Нетаняху, че изпълнението на заплахите му за бомбардиране на ливанската столица ще изолира допълнително Израел по света.

Според двама от източниците, Тръмп е твърдял, че е помогнал Нетаняху да не влезе в затвора - намек за подкрепата му по време на процеса срещу Нетаняху за корупция.

Обобщавайки забележките на Тръмп към Нетаняху, американският служител цитира:

"Ти си луд. Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Спасявам те. Всички те мразят сега. Всички мразят Израел заради това."

Втори източник, запознат с разговора, каза, че Тръмп е бил "ядосан" и в един момент се развикал на Нетаняху:

"Какво, по дяволите, правиш?"

Според американският служител, Тръмп е знаел, че Хизбула е стреляла по Израел и че Израел трябва да се защити, но през последните дни е смятал, че Нетаняху ескалира по непропорционален начин. В допълнение към заплахите към Бейрут, Израел разширява сухопътната си операция в Южен Ливан.

Друг американски служител каза, че Тръмп е обезпокоен от факта, че Израел е убил толкова много цивилни в Ливан, и възразява срещу това, че израелците събарят сгради, за да елиминират дори един командир на Хизбула.

