Тръмп с ново решение за TikTok

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи отлагането на блокирането на социалната мрежа TikTok до 16 декември 2025 г.



Информацията за това е от указ, публикуван на уебсайта на Белия дом.

"Отлагането на изпълнението (на решението за блокиране), посочено в раздел 2(a) от Изпълнителна заповед 14166 от 20 януари 2025 г. ("Прилагане на Закона за защита на американците от приложения, контролирани от чуждестранни противници, към TikTok") се удължава до 16 декември 2025 г.", пише в документа, предава Фокус.



Преди дни представители на САЩ и Китай преговаряха в Мадрид за бъдещето на платформата. Двете страни постигнаха рамкова сделка за собствеността на Tiktok.

Очаква се Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин да разговарят в петък, за да обсъдят и евентуално финализират сделката. Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт целта на рамковото споразумение е платформата да премине към американска собственост.

