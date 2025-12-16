Тръмп с обръщение към нацията утре

Снимка: Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще направи обръщение към нацията утре вечерта, предадоха световните агенции.

Той ще говори пред сънародниците си в 21 ч. утре източноамериканско време, което се пада 2 ч. по Гринуич в нощта на сряда срещу четвъртък, посочва БТА.

Американският президент не съобщи обаче за какво ще говори пред сънародниците си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!