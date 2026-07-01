Тръмп с първи полет с новия катарски самолет, за да отбележи 250-годишнината на САЩ

Снимка уикипедия, Daniel Torok (1982–)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе първото си пътуване с новия Air Force One в сряда, отправяйки се към щата Северна Дакота за откриването на президентската библиотека „Теодор Рузвелт“.

Пътуването е част от честванията по случай 250-годишнината от обявяването на незавимостта на държавата. Пътуването включва и качването на президента на специален влак – „BNSF Freedom 250“, с който той ще стигне до мястото на библиотеката в Медора, заобиколено от националния парк „Теодор Рузвелт“.

Церемониален отряд, пресъздаващ доброволческия кавалерийски полк на Рузвелт, ще придружи кортежа на Тръмп, припомняйки наследството на 26-ия президент, съобщи служител на Белия дом, пише novini.bg.

Миналата седмица президентът официално представи самолета „Боинг 747“ – подарък от Катар, като показа елегантния му дизайн в червено, бяло, синьо и златно. Той го описа като „летящ Бял дом с ниво на лукс, невиждано досега“.

Самолетът разполага с частен кабинет за президента и конферентна зала за неговия екип.

„Президентът Тръмп ще влезе в историята два пъти в един ден: с първия полет на новия Air Force One и с пътуването до великия щат Северна Дакота, за да открие президентската библиотека „Теодор Рузвелт“, заяви говорителят на Белия дом Оливия Уелс.

„Нито един съвременен президент не разбира по-добре какво означава да си „човек на арената“ от президента Доналд Тръмп. Той ще отдаде подобаваща почит на президента Теодор Рузвелт (1901 - 1909 г.), един от най-великите лидери в американската история, докато празнуваме 250-годишнината на нашата страна“, добави тя.

В пътуването в сряда се включиха няколко членове на администрацията, сред които министърът на вътрешните работи и бивш губернатор на Северна Дакота Дъг Бъргъм, който изигра ключова роля в изграждането на библиотеката.

Наследникът на Бъргъм, губернаторът Кели Армстронг, посрещна президента на летището и го придружи през целия ден. Синовете на президента, Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, също бяха на борда, заедно с новата съпруга на Доналд-младши, Бетина.

Тръмп превърна в приоритет осигуряването на нов президентски самолет и лично избра новата цветова схема, която заменя светлосиньо-бялата, избрана от Джаки Кенеди.

„Харесвахме бебешкото синьо, но беше време за промяна“, отбеляза Тръмп в петък. „Това е най-елегантната линия. Всичко е проектирано добре. Това е моят вкус“, добави той.

Официално част от флота на военновъздушните сили (ВВС), самолетът ще превозва президента, неговите помощници, тайните служби и медиите. Той носи позивната Air Force One само когато Тръмп е на борда.

Самолетът, оценен на 400 милиона долара, ще служи като „мост“, докато бъдат построени два нови „Боинг 747“. Настоящите машини са в експлоатация повече от 20 години и поддръжката им е все по-проблемна. Новите самолети обаче се бавят и надхвърлят бюджета, като се очакват не по-рано от средата на 2028 г.

Тръмп беше критикуван за приемането на самолета като подарък.

Катарският му произход повдигна въпроси за сигурността и етични притеснения. Президентът обаче твърди, че е получил „безплатен“ самолет, въпреки че ВВС са платили за преоборудването и модернизацията на системите за сигурност. Цената не е оповестена, но според някои оценки може да достигне 1 милиард долара.

Висш служител на администрацията заяви, че „не са правени никакви компромиси“ и новият самолет отговаря на всички изисквания за транспортиране на президента.

Президентът планира да използва новия си самолет активно. Още в петък той ще пътува до Южна Дакота за заря над планината Ръшмор, а в събота, 4 юли, самолетът ще прелети над Белия дом и Капитолия по случай Деня на независимостта.

Новият Air Force One ще бъде използван и за следващото му пътуване в чужбина – до Турция за срещата на върха на НАТО следващата седмица.

Редактор "Екип на Петел",

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