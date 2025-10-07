Тръмп с подробности за мира в Газа

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп изрази надежда, че има "реална възможност" за прекратяване на конфликта в Газа, докато Израел отбелязва две години от нападението, извършено на 7 октомври, съобщава АФП.

Непреки преговори между израелски представители и делегация на "Хамас" се провеждат в египетския курорт Шарм ел-Шейх, въз основа на 20-точков план, предложен от Тръмп миналия месец.

"Има реална възможност да направим нещо", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, добавяйки, че американски представители също участват в разговорите.

"Мисля, че има шанс да постигнем мир в Близкия изток. Това е нещо, което надхвърля ситуацията в Газа. Искаме незабавно освобождаване на заложниците", подчерта той.

Републиканецът увери, че САЩ ще положат максимални усилия, за да се гарантира спазването на евентуално постигнато споразумение между двете страни, информира БГНЕС.

Преговорите съвпадат с отбелязването на втората годишнина от атаката на "Хамас", която на 7 октомври преди две години, в края на празника Сукот, доведе до най-кървавото нападение в историята на Израел и последвалата мащабна военна операция в Газа.

