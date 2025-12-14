реклама

Тръмп с подробности за стрелбата в САЩ

14.12.2025 / 07:50 2

кадър YouTube

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е бил информиран за стрелбата в американския университет "Бруан" в Роуд Айлънд. 

"ФБР е на мястото. Заподозреният е задържан. Бог да благослови жертвите и семействата им", написа още Тръмп, допълва Фокус. 

По последна информация на много международни медии обаче стрелецът е все още на свобода. Той е описан като 30-годишен и облечен в тъмни дрехи. 

CNN съобщи, че дори ФБР е стартирал сайт за сигнали, където гражданите да могат да предоставят снимки и видео доказателства, които може да имат за заподозрения. 

 

0
0
уйчо (преди 20 минути)
Рейтинг: 120731 | Одобрение: 6526
Тоз не е в час какво се случва, ама пише. И Господ благославя живите, а умрелите прощава. Световните медии пишат за manhunt в момента.
0
0
Off Road (преди 37 минути)
Рейтинг: 49282 | Одобрение: 11432
Струва ми се, Мадуро има пръст в това...

