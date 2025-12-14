Тръмп с подробности за стрелбата в САЩ

кадър YouTube

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е бил информиран за стрелбата в американския университет "Бруан" в Роуд Айлънд.



"ФБР е на мястото. Заподозреният е задържан. Бог да благослови жертвите и семействата им", написа още Тръмп, допълва Фокус.



По последна информация на много международни медии обаче стрелецът е все още на свобода. Той е описан като 30-годишен и облечен в тъмни дрехи.



CNN съобщи, че дори ФБР е стартирал сайт за сигнали, където гражданите да могат да предоставят снимки и видео доказателства, които може да имат за заподозрения.

