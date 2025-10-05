Тръмп с последна информация за Израел

Кадър Youtube

Израел се съгласи с "първоначалната линия за изтегляне" за Газа, която беше представена също на палестинската групировка "Хамас", и щом "Хамас" потвърди, примирието незабавно ще влезе в сила, обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"След преговори Израел се съгласи с първоначалната линия на изтегляне, която показахме и споделихме и с "Хамас". Когато "Хамас" потвърди, примирието ще влезе в сила НЕЗАБАВНО, ще започне размяната на заложници и затворници и ще създадем условията за следващата фаза на изтегляне, която ще ни доближи до края на тази 3000-ГОДИШНА КАТАСТРОФА. Благодарим ви за вниманието към този въпрос и ОСТАНЕТЕ НА ЛИНИЯ!", написа президентът, видя БТА.

Тръмп придружи публикацията си с изображение на района и предложената линия.

