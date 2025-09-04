Тръмп с призив към Европа за газа и Китай

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп заяви на европейските лидери, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната срещу Украйна, съобщи говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Тръмп се включи виртуално в срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, под председателството на френския президент Еманюел Макрон, където бяха обсъдени гаранциите за сигурността на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

„Президентът Макрон и европейските лидери се обадиха на президента Тръмп по време на срещата. Той подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната - Русия е получила 1,1 милиарда евро от продажбите на горива за ЕС в рамките на една година“, каза говорителят.

Освен това Тръмп призова европейските лидери да упражнят икономически натиск върху Китай заради неговото финансиране на войната, водена от Русия. Президентът на САЩ е изразил разочарование от неспособността да спре бойните действия в Украйна след встъпването си в длъжност, като подчерта, че войната не е негова и европейците също трябва да предприемат действия.

Сред участниците във виртуалната среща бяха украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Говорителят на Белия дом отбеляза, че Тръмп поставил под въпрос сериозността на намеренията на европейските лидери, тъй като продължават да подпомагат икономиката на Русия и съответно войната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!