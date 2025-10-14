Тръмп с важна среща в Белия дом

стоп кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом аржентинския си колега Хавиер Милей с похвали и прогноза, че южноамериканският лидер е напът да постигне икономически успех, предаде Ройтерс.

Тръмп подчерта, че подкрепя Милей за преизбирането му на поста.

Още на годишната сесия на Общото събрание на ООН миналия месец американския президент показа, че подкрепя Милей, като му даде разпечатка на своя публикация в социалната мрежа "Трут соушъл", в която изразява подкрепата си за аржентинския президент, отбелязва Ройтерс.

Тръмп предупреди днес, че САЩ няма да бъдат щедри"към Аржентина, ако президентът Милей не бъде преизбран на поста. Американския президент критикува опонента на Милей в изборите, определяйки го като част от "крайноляво движение", което президентът на САЩ обвинява за икономическата криза в южноамериканската страна. "Ако (Милей) загуби, няма да бъдем щедри към Аржентина", заяви Тръмп пред журналисти.

Президентът на САЩ заяви, че е възможно да бъде сключено споразумение за свободна търговия с аржентинската власт. "Днес ще обсъдим някои от неговите аспекти ... Искаме да помогнем на Аржентина и винаги искаме помагаме на себе си, но искаме да помогнем и на Аржентина", подчерта Тръмп по време на срещата си с Милей в Белия дом. "Ще търгуваме с Аржентина", добави президентът на САЩ, предава БТА.

Милей пристигна днес в Белия дом за среща с Тръмп, само няколко дни след като Вашингтон се съгласи да предостави значителна финансова помощ на южноамериканската страна. По-рано този месец американският министър на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви, че страната му е закупила директно аржентински песос и е финализирала линия за валутен суап на стойност 20 млрд. долара с централната банка на Аржентина.

