Тръмп с важно изказване след срещата със Зеленски

Снимка: Белият дом

"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но аз му казах, както настоятелно заявих и на президента Путин, че е време да се сложи край на избиването и да се сключи сделка". Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл" след срещата си със Зеленски в Белия дом. "Те трябва да спрат, докъдето са стигнали", призовава Тръмп и добавя: "Това е война, която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Хиляди хора загиват всяка седмица - стига толкова, вървете при семействата си в мир!".

На журналистически въпрос след срещата - дали заплахата Съединените щати да дадат ракети "Томахоук" на Украйна кара руският президент Владимир Путин да седне на масата за преговори, Тръмп заяви, че не може да каже, но предоставянето на такова оръжие на Киев "може да означава по-голяма ескалация". По думите му Съединените щати също имат нужда от тези ракети. "Не искаме да раздаваме неща, от които се нуждаем, за да защитаваме нашата страна", каза Тръмп, допълва БНР.

От своя страна Зеленски заяви, че ракетите "Томахоук" са били обект на разговорите, но не иска да обсъжда темата. Запитан дали е оптимист по този въпрос украинският президент посочи: "Аз съм реалист". Той добави, че според него Русия се страхува от този вид ракети, защото знае какво биха могли да постигнат в комбинация с другите оръжейни системи на Украйна.

"Решихме да не говорим за това, защото... Съединените щати не искат ескалация. Говорихме и за Будапеща. Президентът (Тръмп) сподели с мен диалога си с руската страна... Ние разчитаме на него да спре войната с натиска си срещу Путин."

Зеленски каза още, че е готов за двустранна или тристранна среща за спиране на войната.

