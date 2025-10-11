Тръмп съобщи за 1 ноември

Кадър Телеграм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи на 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл".

"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на републиканеца, предава БТА.

По думите му мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали.

