Тръмп се подигра на Макрон: "Доналд, умолявам те, само не казвай на обществеността"

Булфото

Доналд Тръмп се подигра на френския президент в речта си пред републиканците. Лидерът на Белия дом сподели за разговор, който твърди, че е провел с Еманюел Макрон относно цените на лекарствата. По думите му френският президент му е казал, че иска да повиши цените, но ще го скрие от народа на страната си, съобщава Daily Express, цитирано от Dnes.bg.

Тръмп заяви, че френският лидер е бил принуден да се включи в преговорите, тъй като Вашингтон е оказвал натиск върху съюзниците си да повишат цените на лекарствата, отпускани с рецепта.

"Познавате ли Еманюел Макрон? Макрон. Харесва ми френският акцент. Еманюел. Казах, вижте, ще трябва да повишите цените си малко, защото ние плащаме 14 пъти повече от вас. Това е много, нали? Плащаме много пари. С други думи, ние покриваме целия този дефицит. "Не, не, не, Доналд, няма да можем да направим това. Господин президент, моля, извинете ме." Повечето от тях ме наричат ​​"Господин президент". С изключение на тези, които не ме уважават... те ме наричат ​​Доналд. И вероятно има много от тях. Но той каза: "Не, не, не". Путин казва: "Господин президент". (...) Еманюел казва: "Няма да правим това". Да, Еманюел, 100 процента ще го направите", разказа Тръмп.

Американският президент направи забележките, докато критикуваше това, което той определи като глобални нелоялни ценови практики, които са накарали американските потребители да плащат много повече от останалия свят. Говорейки за отношенията си с Франция, американският президент каза, че е конфронтирал директно с Еманюел Макрон относно цената на лекарствата, отпускани с рецепта, твърдейки, че Съединените щати плащат "14 пъти повече" от други страни за същите лекарства, но също така, че Америка ефективно субсидира по-ниските цени в Европа и извън нея.

"Доналд, имаш сделка. С удоволствие бих повишил цените на лекарствата с 200% или с каквото искаш".

Според Тръмп Франция и няколко други страни първоначално са отхвърлили призивите за повишаване на цените на лекарствата, преди бързо да променят позицията си под натиск от Вашингтон.

"И аз казах: "Значи ще го направиш, Еманюел?" „Не, няма да го направя.“ Казах: "Добре, ето каква е сделката, Еманюел. Ако не се съгласиш с абсолютно всичко, което искаме, до понеделник, ще наложа 25% мито върху всичко, което излиза от Франция, включително вашите вина, шампанско и всичко останало. "Не, не, не можете да направите това." Казах: "Мога да направя това и ще го направя." (...) Не се тревожете. Няма да е чак толкова лошо. Просто трябва да го обясните на вашите хора, на 39-те милиона души, които, между другото, не гласуват по пощата. Те гласуват на хартия. Опитаха се да гласуват по пощата и имаше измами навсякъде", продължи лидерът на Белия дом.

Докато разказваше предполагаемия разговор, Тръмп се подигра на френския президент, като започна да имитира френски акцент, представяйки го като някой, който моли, за да избегне негативни обществени реакции.

"Еманюел ми каза: "Доналд, имаш сделка. Ще се радвам да повиша цената на лекарствата с рецепта с 200% или колкото искате. Ще бъде чест. Каквото искаш, Доналд, моля. Само не казвай на обществеността. Моля те, Доналд, умолявам те." Всички страни казаха едно и също нещо."

