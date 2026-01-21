реклама

Тръмп се подигра на Макрон, който според него „се направи на корав“ в Давос

21.01.2026 / 18:27 3

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра днес в Давос с речта, произнесена от Еманюел Макрон вчера, когато той носеше слънчеви очила заради проблем с окото, като заяви, че френският му колега „се направи на корав“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Гледах го вчера с тези хубави слънчеви очила… Какво се е случило? Видях обаче, че се направи прави на корав“, каза подигравателно Тръмп по адрес на Макрон на Световния икономически форум.

В Давос френският президент заяви, че предпочита „уважението“ и „върховенството на закона“ пред „побойниците“, и призова хората да не „губят време с налудничави идеи“ -изказване, което прозвуча като коментар на външната политика на американския му колега, отбелязва АФП.

Коментари
0
0
maximin (преди 19 минути)
Рейтинг: 16317 | Одобрение: 3187
Жената на Макрон е по ''корава''Ухилен
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 174370 | Одобрение: 18775
Тромпета почна плиска легена по няколко пъти на ден!!!:errm:УхиленАнгелче
1
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 205062 | Одобрение: -1608
Тръмпето сбъдна мечтата на всички комунета. САЩ де факто са във фалит и заради дивите мита финансите съвсем я зацапаха...Останалото ще свърши до 2 години,но ако долара стане гола вода...

