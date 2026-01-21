Тръмп се подигра на Макрон, който според него „се направи на корав“ в Давос

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра днес в Давос с речта, произнесена от Еманюел Макрон вчера, когато той носеше слънчеви очила заради проблем с окото, като заяви, че френският му колега „се направи на корав“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Гледах го вчера с тези хубави слънчеви очила… Какво се е случило? Видях обаче, че се направи прави на корав“, каза подигравателно Тръмп по адрес на Макрон на Световния икономически форум.

В Давос френският президент заяви, че предпочита „уважението“ и „върховенството на закона“ пред „побойниците“, и призова хората да не „губят време с налудничави идеи“ -изказване, което прозвуча като коментар на външната политика на американския му колега, отбелязва АФП.

