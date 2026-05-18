Тръмп се подигра на американски медии: Дори Иран да се предаде, те ще пишат, че е победил

Тръмп за пореден път е под светлините на прожекторите на медиите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува саркастичен коментар в социалната си мрежа Truth Social, насочен срещу водещи американски медии.

Според него, дори ако Иран се предаде безусловно, признавайки, че „флотът им лежи на дъното на морето, военновъздушните им сили вече не съществуват, а цялото им военно ръководство подпише документи за капитулация“, медии като New York Times, Wall Street Journal и CNN пак биха отразили събитието по следния начин: „Иран удържа блестяща победа над Съединените щати“.

„Демократите (партията, излъчила Джо Байдън) и техните медии са напълно изгубили представа за реалността. Те окончателно са полудели!!!“, с тези думи завърши публикацията си Тръмп, пише novini.bg.

