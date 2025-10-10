Тръмп се размина с Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо

Кадър Youtube

Носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир е венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, съобщиха световните агенции, цитирани от bTV.

Тя е отличена за работа ѝ по насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела. Също и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надяваше да получи наградата тази година.

Американският президент успя да прокара план за примирие между Израел и „Хамас“ преди връчването на наградата.

На сайта на Нобеловите награди се припомня, че номинациите за приза за мир могат да се правят до 31 януари на всяка година.

„Нобеловата награда отива при един смел застъпник на мира – една жена двигател на прехода от диктатурата към демокрацията, един символ на обединение във време, в което демокрацията е под натиск“, се казва в аргументацията на норвежкия Нобелов комитет, представена от Йорген Ватне Фриднес, ръководителя на норвежкия Нобелов комитет.

Нобеловите награди носят името на шведския индустриалец Алфред Нобел, който е техен учредител, като само тази за мир се обявява в Осло, останалите се обявяват в шведската столица Стокхолм.

След обявяването на победителя днес, наградата за мир ще бъде връчена тържествено на 10 декември на церемонии в Осло. Ден преди това – на 9 декември, лауреатът ще даде и пресконференция.

В началото на март обикновено Норвежкият нобелов комитет обяви, че за наградата за 2025 г. са номинирани общо 338 лица и организации.

Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно. Но отделни лица и организации, които са номинирали някого, могат да оповестят това още сега.

Нобеловият лауреат за мир получава медал от 18-каратово злато, който е дело на норвежкия скулптор Густав Вигеланд, диплом, създаден от прочути норвежки и шведски калиграфи и 11 милиона шведски крони (1,15 млн. щатски долара).

