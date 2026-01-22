Тръмп се среща със Зеленски в Швейцария в сряда

Кадър Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, 21 януари, че ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Швейцария, добавяйки, че смята, че Зеленски и руският президент Владимир Путин вече са в момент, в който могат да постигнат споразумение за прекратяване на войната.

Тръмп каза, че според него Путин иска да сключи сделка за прекратяване на почти четиригодишната война, добавяйки, че смята, че Зеленски също е готов да постигне споразумение.

И двамата лидери се отказаха от споразумение преди, но сега сделката е „сравнително близо“, каза Тръмп в дискусия след подготвените си обръщения към световни лидери и бизнес ръководители в Давос, Швейцария.

Тръмп два пъти заяви, че ще се срещне със Зеленски по-късно в сряда, факт, оспорен от източник, запознат с графика на Зеленски, но по-късно заяви, че срещата е била планирана за четвъртък - 22 януари.

На 24 февруари Украйна ще отбележи четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, припомня Бтв.

Тръмп заяви, че е очаквал да договори споразумение за по-ранно прекратяване на войната, но между двамата лидери е имало „ненормална омраза“. Миналата седмица Тръмп заяви пред Ройтерс, че Зеленски е основната пречка за постигането на споразумение.

Той заяви, че Вашингтон се приближава до посредничество за споразумение за прекратяване на огъня.

„Мисля, че мога да заявя, че сме сравнително близо“, каза той. „Трябва да го спрем... Вярвам, че сега са в момент, в който могат да се обединят и да сключат сделка. А ако не го направят, са глупави.“

Тръмп заяви пред репортери, че Путин е приел поканата му да се присъедини към Съвета за мир, насочена към разрешаване на глобални конфликти, но руският лидер заяви, че Москва все още проучва предложението и ще отговори своевременно.

Путин, цитиран от руски информационни агенции на заседание на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че според него предложеният съвет е предназначен главно за разрешаване на мирното споразумение в Близкия изток.

Той заяви, че Русия е готова да осигури 1 милиард долара за борда - както е предложено от Тръмп за дългосрочно членство - от замразени руски активи. Този план обаче вероятно ще срещне съпротива от Украйна, която твърди, че се нуждае от тези активи, за да възстанови страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!