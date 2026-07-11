Тръмп се страхува, че ще посегнат на живота му

Снимка уикипедия,

Американският държавен глава привлече вниманието върху себе си с мерките, които взе. Скоро ще се разбере до какъв ефект биха довели те и дали безопасността му е гарантирана.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови да нанесат удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него, предаде Ройтерс.

„1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, а още хиляди са готови незабавно да последват, ако иранското правителство изпълни заплахата си, отправяна на много места по света, да убие или да направи опит да убие действащия президент на САЩ– в случая МЕН!“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл.

„Заповедите вече са издадени и американските въоръжени сили са готови, желаят и са способни в продължение на една година, с възможност този срок да бъде удължен, напълно да опустошат и унищожат всички райони на Иран“, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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