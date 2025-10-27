Тръмп се ядоса на Путин: Той трябва да сложи край на войната, вместо да се хвали с ракети

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като "неподходящо" решението на руския му колега Владимир Путин да обяви успешно финално изпитание на ядрена крилата ракета "Буревестник".

Руският лидер съобщи за теста в неделя, а според американския държавен глава този вид действия са неправилни предвид продължаващата война в Украйна.

Почти четири години война

"Той трябва да сложи край на войната. Война, която трябваше да приключи за една седмица, скоро ще навлезе в четвъртата си година. Това трябва да направи, вместо да тества ракети", заяви Тръмп пред журналисти на борда на самолета Air Force One, предава AFP, цитира България он ер.

"Изстреляли сме ядрено задвижвана ракета за полет с продължителност няколко часа, като тя прелетя разстояние от 14 000 км, което не е пределът", заяви началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов на президента Владимир Путин.

Западни експерти обаче по-рано изразиха съмнения относно стратегическата стойност на ракетата и руските твърдения за успешното ѝ тестване.

Ракетата може да достигне САЩ

Руско военно издание, цитиранo в доклада на IISS, твърди, че ракетата има обхват между 10 000 и 20 000 км, което позволява "ракетата да бъде базирана навсякъде в Русия и въпреки това да достига цели в континенталната част на САЩ".

Същото издание също посочва, че ракетата може да лети на височина само 50 до 100 метра над земята, което затруднява противовъздушната отбрана да я прихване.

Ракетата, кодово наречена Skyfall от НАТО, се смята, че се задвижва от ядрен реактор, който трябва да се активира след като твърдотопливни ракетни ускорители я изстрелят във въздуха, информира BBC (Би Би Си).

Откъде може да бъде изстреляна ракетата

Разследване на Reuters миналата година идентифицира съоръжение на 475 км северно от Москва като вероятното място за изстрелване на оръжието.

Използвайки сателитни изображения от август 2024 г., анализатор съобщи, че е идентифицирал девет хоризонтални пускови площадки в процес на строеж на мястото.

Тръмп, който обеща бързо да прекрати войната в Украйна след завръщането си в Белия дом през януари, коментира думите на Путин на фона на замразените преговори между Москва и Киев, въпреки усилията за посредничество от страна на Вашингтон.

В същото време руските сили постепенно, но стабилно печелят територия в Украйна, пробивайки отбраната на Киев в скъпи и изтощителни сражения.

