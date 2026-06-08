Тръмп се ядоса на журналистка и напусна интервю: "Писна ми"

Кадър Х

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекъсна интервю с журналистката на NBC News Кристен Уелкър след остър спор относно твърденията му, че президентските избори през 2020 г. са били манипулирани, съобщава Raw Story, цитира Блиц

Напрежението ескалирало, след като Уелкър посочила, че няма доказателства в подкрепа на твърденията за широко разпространени изборни измами. В отговор Тръмп отправил остри критики към телевизионната мрежа.

„Вие сте едностранчива, измамна мрежа!“, заявил президентът. Малко по-късно той добавил: „Нека спрем това, защото ми писна“, след което свалил микрофона си и прекратил разговора.

„Седях с теб под дъжда един час и ти дадох достатъчно време“, заявил той, преди окончателно да прекрати интервюто.

Случаят идва в чувствителен политически момент за Белия дом. По същото време последно проучване на NBC News отчита спад в общественото одобрение към Тръмп до 42%, както и признаци на отслабване на подкрепата сред част от привържениците на движението „Да направим Америка велика отново“ (MAGA).

Интервюто и последвалият конфликт бързо привлякоха внимание в американските медии и социалните мрежи, като отново поставиха във фокуса отношенията между президента и големите новинарски организации в САЩ

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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