Тръмп се закани: САЩ ще разоръжат "Хамас", ако се наложи

Пиксабей

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако се наложи САЩ ще разоръжат палестинската групировка "Хамас". Той добави и че фокусът му оттук нататък ще е възстановяването на ивицата Газа. Тръмп уточни, че очаква "Хамас" да се разоръжи в "разумен период от време".

"Не е нужно да ви обяснявам, но ако не се разоръжат, ние ще ги разоръжим. Те знаят, че не играя игрички, и ако не се разоръжат, ние ще ги разоръжим, и това ще се случи бързо и може би насилствено, каза още Тръмп. Президентът, който разговаря с репортери на борда на Air Force One заяви, че сега фокусът му е върху възстановяването на Газа, която е разрушена от двугодишният конфликт. Той не даде подробности какви са плановете му свързани с това, но уточни, че по-трудните въпроси за палестинската държавност и управлението на ивицата Газа ще бъдат решени на по-късен етап. "Много хора харесват решението за една държава. Някои хора харесват решенията за две държави. Ще трябва да видим, добави Тръмп, предаде БНР.

Според ООН възстановяването на палестинския анклав може да струва над 70 милиарда долара.

Американският президент коментира и развитието на войната в Украйна, като заяви, че може да се наложи да разговаря с руския му колега Владимир Путин по отношение на възможността САЩ да въоръжат Киев с по-модерни оръжия. Доналд Тръмп добави, че в момента Украйна се нуждае от комплекси за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Той уточни, че украинците биха искали да имат и ракети "Томахоук". "Не знам, може би ще трябва да говоря с Русия, по отношение на тези ракети, защото не мисля, че те биха искали да ги видят изстреляни по тях", посочи Тръмп.

