Тръмп се зарече: Мога да възобновя санкциите срещу Русия!

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да възобнови санкциите срещу Русия.

"Исках да се уверя, че цената на петрола ще остане възможно най-ниска. Може да ги възобновя", каза американският лидер.

Министерството на финансите на САЩ не обяви, че ще продължи санкционното изключение за руския нефт, превозван по море, чийто срок изтече в полунощ във вторник, припомня "Ройтерс", цитирана от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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