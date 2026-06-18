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Тръмп се зарече: Мога да възобновя санкциите срещу Русия!

18.06.2026 / 08:19 3

кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да възобнови санкциите срещу Русия.

"Исках да се уверя, че цената на петрола ще остане възможно най-ниска. Може да ги възобновя", каза американският лидер.

Министерството на финансите на САЩ не обяви, че ще продължи санкционното изключение за руския нефт, превозван по море, чийто срок изтече в полунощ във вторник, припомня "Ройтерс", цитирана от БНР.

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Коментари
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robotron2000 (преди 1 минута)
Рейтинг: 61333 | Одобрение: 1183
този е пълен клойн, байдън имаше повече авторитет. тръгна да се бори с терористите пусна две бомби насра се и си седна на оранжевите части! пълен клоун, срещу месни терорисчета не можа да се справи дава заявка за русия.    върнете Никсън да видите как бързо ще вкара света в ред! 
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kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 623362 | Одобрение: 122157
А при действащо санкционно изключение защо Англия арестува руския танкер ? Това си е живо пиратство.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 216230 | Одобрение: 21685
Агент Краснов пита ли ментора си за това изказване???

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