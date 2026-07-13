Тръмп ще направи обръщение към американците в четвъртък вечерта

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес в публикация в социалната си платформа Трут Соушъл, че ще направи обръщение към американците този четвъртък в 21:00 ч. източноамериканско време (4:00 ч. българско в петък), предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Тръмп не е посочил темата на планираното обръщение.

Междувременно Министерството на правосъдието на САЩ и Пентагонът създадоха съвместна работна група, която да идентифицира и преследва определеното от американския министър на войната Пийт Хегсет като “неразрешено разкриване на чувствителна информация пред медиите”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Делегирах правомощия на службата на главния юрисконсулт към Министерството на войната, като я упълномощих да изисква и получава цялата информация, документи и съдействие от всички структури на ведомството във връзка с разследвания по изтичане на информация към медиите“, каза Хегсет във видео, публикувано в социалната мрежа Екс.

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