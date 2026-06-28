Тръмп ще номинира Ланс Шройър за директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще номинира Ланс Шройър за следващ директор на американската Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи Тръмп призова Сената „да потвърди номинацията на Ланс незабавно - без забавяне“ и допълни, че Шройър има над 29 години опит в правоприлагането в Оклахома“.

От години начело на агенцията са „временни“ директори, а от началото на 2017 г. функционира без ръководител, утвърден от Сената.

Тръмп превърна борбата с имиграцията в основен свой приоритет откакто встъпи във втория си президентски мандат през миналата година, но правозащитни организации твърдят, че действията на правителството нарушават гражданските свободи и създават рискова среда, особено за етническите малцинства.

Агенцията за имиграционен и митнически контрол е в центъра на репресивните мерки на Тръмп, като извършва арести на имигранти и опити за депортирането им.

След фатална стрелба на агенти на ICE през януари, при която бяха убити двама американски граждани в Минесота – Алекс Прети и Рене Гуд – последваха протести в цялата страна срещу имиграционната политика на Тръмп, припомня Ройтерс.

Тръмп оправда репресивните мерки, като заяви, че целта им е да се ограничи нелегалната имиграция и да се подобри вътрешната сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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