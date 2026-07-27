Тръмп ще пита Путин дали руски сателити помагат на Техеран да нанасят удари в Близкия изток

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще попита руския президент Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ще попитам Путин за това. Ще разберем“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътува за проява в щата Мичиган.

Тръмп заяви освен това, че САЩ водят „добри разговори“ с Иран „точно в момента“.

„Има голяма вероятност нещо да се случи“, заяви Тръмп по повод възможността за постигане на споразумение с Иран.

Тръмп също така отхвърли опасенията, че има недостиг на боеприпаси за американската армия след неколкомесечните удари по Иран, предаде Франс прес.

"Имаме много боеприпаси“, заяви президентът на САЩ. После обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна“.

Редактор "Екип на Петел",

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